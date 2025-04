Palazzo Leggenda apre ai più piccoli

EMPOLI Prosegue il conto alla rovescia per l’inizio di “Leggenda“, festival della lettura e dell’ascolto in programma a Empoli dall’9 all’11 maggio, ma intanto a Palazzo Leggenda è tutto pronto per un nuovo appuntamento con “Aspettando Leggenda“. Domani alle 17 nella Torre delle storie, infatti, ci saranno letture per bambine e bambini dai 4 agli 8 anni per scoprire e conoscere insieme chi sono i libri e gli autori e le autrici protagonisti di questa ottava edizione. Giovedì, a partire dalle 10, torna invece “Bimbimbiblio“, in cui bambine e bambini dai 7 ai 10 anni potranno mettersi per un giorno nei panni dei bibliotecari. Attraverso attività divertenti e interattive, impareranno a mettere in ordine, etichettare e cercare libri. Sempre giovedì, alle 17, ecco poi "Dal libro al fare: Sdeng bum splash" con attività per ragazze e ragazzi dai 6 ai 10 anni. Venerdì alle 17 torna invece la rassegna "Giocare con l’Arte", con "Come i fiori di Monet": lettura e laboratorio per bambini dai 3 agli 8 anni. Infine sabato alle 10.30, Palazzo Leggenda si trasformerà nella magica casa del Coniglio di Pasqua con tante attività per bambine e bambini dai 5 ai 10 anni, mentre alle 16.30 si aprirà la caccia al Coniglio pasquale (target dai 5 anni). Per partecipare è consigliata la prenotazione, telefonando allo 0571 757873 o scrivendo a [email protected].