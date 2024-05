Sammontana sostenibile. Via al gruppo di lavoro

Al via il gruppo di lavoro dei 36 ambasciatori per la sostenibilità di Sammontana, dipendenti che avranno il compito di diffondere la cultura della sostenibilità e i valori dell’impegno di Società Benefit all’interno e all’esterno dell’azienda. Un incontro, spiega una nota, si è svolto alla Fornace di Sammontana a Montelupo, alla presenza del deputato Mauro Del Barba (nella foto), primo firmatario del Ddl istitutivo delle Società benefit e presidente di Assobenefit. "Un’impresa che esce sul territorio con ambasciatori di sostenibilità - ha detto - è l’esempio migliore di come interpretare la qualifica di società benefit: non solo una scelta per essere più competitivi, ma un cambio che si rivolge agli stakeholders e al beneficio comune".