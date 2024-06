"Rubino Mediceo" al via. I vini migliori in concorso

Un concorso giunto ormai alla diciassettesima edizione, sempre con l’obiettivo di valorizzare e di promuovere la produzione vinicola del territorio. Anche quest’anno tornerà insomma il ’contest’ enologico "Rubino Mediceo", organizzato come di consueto dal Comune di Cerreto Guidi e dalla Pro Loco di Cerreto. Due differenti giurie giudicheranno i vini delle aziende che decideranno di partecipare: c’è tempo fino al prossimo 15 giugno, compilando il modulo sul sito della Pro Loco di Cerreto. Come da regolamento, da una parte ci sarà la giuria tecnica, composta da sommelier che degusteranno in base ai parametri ufficiali di valutazione del vino. Dall’altra ci sarà la giuria popolare, formata da appassionati che invece si esprimono in base ai loro gusti personali. E saranno i verdetti dei giudici a fornire il quadro definitivo, ai fini della classifica: il conto alla rovescia

ùpuò quindi partire, giunti a questo punto.