Ruba tre spazzolini e scappa: "Ogni giorno subiamo furti"

In questi giorni c’è il via vai. Clienti che affollano il negozio soprattutto in vista del rientro a scuola dei bambini. C’è tanta affluenza al Bene Bene Market di Montelupo Fiorentino. Ma "più gente entra, più ladri entrano". Non c’è pace per lo store sulla Tosco Romagnola nella frazione di Fibbiana. "I furti anche di piccola entità sono all’ordine del giorno - si sfoga il titolare Lianshu Hu, che anche questa volta ha condiviso sui social le immagini della videosorveglianza interna con un altro ladro in azione – Abbiamo pizzicato qualcuno a rubare tre spazzolini elettrici e qualche dentifricio. Abbiamo rincorso la persona in questione, ma aveva un complice che lo attendeva fuori in auto col motore già acceso. Abbiamo comunque la targa". Davanti all’ennesimo episodio, è esasperato il titolare, che spiega come anche i piccoli furti, non denunciati alle forze dell’ordine, rappresentino un danno che incide sul fatturato. Pubblicare i frame dell’occhio elettronico dovrebbe disincentivare i malintenzionati. "Ma ad ora, i furti sono parte della routine quotidiana". Dalle immagini registrate intorno alle 13.30 di giovedì si nota l’uomo, con berretto in testa, muoversi in corsia con disinvoltura, prendere gli spazzolini (del valore di circa 25 euro l’uno) per poi scappare a bordo di un auto scura.