Roulotte abbandonata. Scattano le indagini

Indagini in corso, in specie da parte della polizia municipale: sono stati accertati - si spiega dal Comune di Cerreto Guidi - casi di abbandono, su aree pubbliche del territorio, di veicoli ormai fuori uso, che diventano a tutti gli effetti rifiuti da smaltire con tutte le problematiche del caso. E al di là di questo occorre anche ricostruire il loro effettivo utilizzo prima di essere lasciati in queste zone rurali che però sono molto vicine alle grandi vie di comunicazione. Intanto, uno dei mezzi in stato di abbandono si trova nel piazzale antistante il cimitero comunale, adibito a parcheggio pubblico. È una roulotte. La polizia municipale ha accertato l’impossibilità di risalire ad eventuali proprietari vista la mancanza di documenti all’interno del mezzo e al numero di matricola reso indecifrabile poiché abraso.