Raddoppio ferroviario, assemblea con Giani

Il raddoppio ferroviario Empoli-Granaiolo al centro di un’assemblea pubblica programmata per il 5 novembre, alle 18.30,al circolo Arci di Fontanella. All’incontro parteciperanno il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani; il sindaco di Empoli, Alessio Mantellassi; il presidente di Acque Spa Simone Millozzi; e Fabrizio Rocca di Rfi, insieme ai tecnici comunali e regionali. Sarà un momento di confronto con i residenti delle frazioni di Sant’Andrea e Fontanella. Durante l’assemblea, infatti, si farà il punto sullo stato dei lavori e sui prossimi interventi. Ad agosto, Rfi ha interrotto temporaneamente la circolazione ferroviaria nella tratta per eseguire attività di bonifica e predisporre le aree di cantiere. Ma la fase più impegnativa del progetto deve ancora iniziare: l’incontro servirà quindi anche a illustrare come si cercherà di minimizzare l’impatto dei lavori sulla cittadinanza. Tra i temi all’ordine del giorno anche altri interventi collegati, come la regimentazione delle acque e i servizi alle frazioni.

Mantellassi ha sottolineato l’impegno dell’amministrazione nel dialogo con Rfi e Regione per ridurre i disagi: "Da mesi siamo in confronto con Rfi per mitigare l’impatto dell’opera. Il Comune ascolta i cittadini e si fa carico delle loro preoccupazioni". Oltre al raddoppio ferroviario, la giunta comunale ha inserito nel piano triennale delle opere pubbliche 2025-2027 un progetto da tre milioni di euro per la realizzazione di casse di espansione nelle frazioni interessate, mirato a ridurre il rischio idrogeologico.