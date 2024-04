Post alluvione, lavori a ritmo serrato lungo via Carmignanese

Cinque mesi dalla disastrosa alluvione del 2 novembre e molti dei lavori di riassetto del territorio sono nel vivo. Ricordiamo che quella fase di maltempo colpì (oltre al Pratese e al Pistoiese) anche il versante meridionale del Montalbano, cioè il nord empolese con i comuni di Vinci, Cerreto Guidi, Capraia e Limite e Fucecchio. Sul crinale del Montalbano caddero in poche ore oltre 200 millimetri di pioggia, quella che viene giù di solito in 2-3 mesi. Molto più limitati i disagi in Valdelsa e bassa Pesa, a sud dell’Arno. L’Empolese registrò due vittime, a Vinci. Proprio nella città di Leonardo, il sindaco Giuseppe Torchia ha fatto il punto sui lavori che riguardano i problemi alla viabilità.

"Dopo la realizzazione della barriera di micropali, per la stabilizzazione del corpo di frana, stiamo realizzando il cordolo in cemento armato, necessario per il ripristino della carreggiata in via Carmignanese – ha scritto –. Si tratta dei lavori di messa in sicurezza delle strade interessate dalle frane". Altri interventi difatti sono in corso di esecuzione sul reticolo di strade del Montalbano. Passiamo alla limitrofa Cerreto Guidi: particolarmente colpita fu la frazione di Stabbia, alla quale (ma non solo) sono stati indirizzati molti degli interventi di urgenza di questi mesi, deliberati dal Comune mediceo. Ciò nell’ordine delle decine di migliaia di euro di fondi propri e molti altri soldi dagli stanziamenti sovra-comunali: solo a Cerreto si erano ipotizzati danni per un milione di euro.

Nei giorni scorsi, il Centrodestra per Cerreto ha ufficialmente chiesto un consiglio comunale aperto da tenersi nella frazione per fare il punto di quanto fatto e di quanto ancora da fare, in specie per trattenere in questo scorcio di territorio imprese che hanno sofferto disagi per l’alluvione. Tramite social, a Limite sull’Arno è stata avanzata la situazione di via San Biagio, strada laterale che serve alcune case e che termina sotto la collina: strada alluvionata e malridotta. "Stiamo procedendo alla caratterizzazione dei detriti e alla loro rimozione, e per almeno parte di loro allo smaltimento", ha spiegato nei giorni scorsi il sindaco, Alessandro Giunti. In tutti e tre i comuni, in ogni caso, il riassetto da quel disastro andrà avanti a lungo.

Andrea Ciappi