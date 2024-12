Pandori e panettoni in dono. Natale solidale all’Emporio

Natale di solidarietà grazie alla generosità delle aziende del territorio. Le feste all’Emporio solidale di Certaldo saranno con i pandori di Sebach e i prodotti delle aziende certaldesi. Anche quest’anno infatti Sebach ha donato pandori e panettoni che saranno a disposizione di tutte le famiglie che faranno la spesa all’Emporio, un servizio di vendita di prodotti alimentari e non alimentari riservato a chi ha difficoltà a fare la spesa nei normali circuiti commerciali. L’Emporio vive grazie alla solidarietà delle aziende e di tanti privati cittadini che, avendone le possibilità, donano all’Emporio dei prodotti, sia alimentari che non. I prodotti vengono poi acquistati tramite una scheda a punti, una sorta di bancomat, che viene concessa dal terzo settore in stretta collaborazione con i servizi sociali alle persone e famiglie che rientrano nei parametri previsti. Il sindaco, la giunta e le associazioni che gestiscono l’Emporio, colgono quindi l’occasione del Natale per ringraziare pubblicamente, oltre a Sebach, le aziende Forno Moderno, Panificio Catullo, PiùMe, i dipendenti di Sebach e Michele Barbiero, che si sono attivati spesso in sostegno dell’Emporio.