Pandolfi "studia" da sindaco: il verde è il colore della sua lista Giuseppe Pandolfi si candida a Vinci con la lista 'In Comune per Vinci', unendo partiti politici e attivisti locali attorno a temi come ambiente, diritti e trasparenza. Il candidato, coltivatore biologico, punta sulla sostenibilità ambientale e il coinvolgimento della comunità.