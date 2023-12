Open day a scuola. Si parte da oggi

È tempo di open day per le scuole di Certaldo che nei prossimi giorni si preparano ad accogliere genitori e futuri studenti. Un’occasione speciale per esplorare le scuole e per conoscere da vicino le metodologie didattiche che caratterizzano il percorso formativo. Ma anche un’opportunità per dialogare con gli insegnanti e sperimentare in prima persona l’offerta dell’istituto comprensivo di Certaldo. Si parte con le scuole primarie. Oggi appuntamento dalle 18 alle 19 alla scuola Pascoli di Fiano. Si prosegue l’11 gennaio alla Carducci e il 16 gennaio alla Masih, sempre dalle 18 alle 19. Per quanto riguarda la scuola dell’infanzia gli appuntamenti sono il 9 gennaio (ore 16-18) alla Ciari e il 10 gennaio (sempre dalle 16 alle 18) alla Sturiale. A gennaio ci sarà anche un open day dedicato alla scuola media Boccaccio ma la data precisa deve ancora essere fissata.