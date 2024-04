Oggi in piazza il flash mob tutto al femminile

Un flash mob rosa per un’iniziativa tutta al femminile che si preannuncia da Guinnes dei primati. È l’iniziativa che si svolgerà stamani in piazza Farinata a Empoli alle 10. Si tratterà di un ballo collettivo in rosa, partecipare è semplicissimo. Non è richiesta, infatti, prenotazione e chiunque può prendere parte, basta indossare una maglietta rosa. Per chi volesse imparare la coreografia, è possibile reperire tutte le informazioni sulle pagine social “Donnadopodonna” oppure contattare il numero 339 3586672. L’iniziativa è organizzata da Astro con la collaborazione di Uisp Empoli Valdelsa. L’obiettivo principale è raccogliere fondi per il supporto delle attività che Astro porta avanti sul territorio empolese in sostegno alle donne in terapia oncologica. In particolare, le risorse raccolte andranno a finanziare il servizio di trasporto delle malate oncologiche negli ospedali fuori dall’area Empolese Valdelsa.