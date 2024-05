Nuovo ponte, si parte dalle fondazioni. Ecco come cambia la viabilità

Dopo la lunghissima fase dei progetti, degli espropri, delle modifiche anche last minute, delle opere accessorie sia sulla sponda sud che su quella nord (in questo caso alcune modifiche alla pista ciclabile lungo la Sp 104 Limitese in corso in questi giorni), ecco che è stato dato disco verde all’avvio dei lavori per realizzare il ponte fra Fibbiana e Limite sull’Arno, appaltati da Anas. Innanzitutto, gli automobilisti devono avere occhio: sono previste modifiche alla viabilità sia sulla ss 67, sia sulla pista ciclabile. Si entra nella fase più articolata di realizzazione delle fondazioni del nuovo ponte sull’Arno. Per consentire queste operazioni in sicurezza è necessario chiudere il passaggio degli argini di Fibbiana e sulla ciclopista dell’Arno. E’ quella che da Montelupo, seguendo l’argine, raggiunge Empoli. In sostanza, entrambe le ciclabili sulle relative sponde vanno incontro a delle interruzioni. Per aggirare il cantiere dovrà essere necessariamente utilizzata la viabilità ordinaria. Sulla statale 67 nel tratto compreso tra via delle Draghe e via delle Pratella sono invece previsti interventi di spostamento delle linee telefoniche ed elettriche. Tali interventi comportano temporanee modifiche alla viabilità, con regolazione dei flussi veicolari e segnaletica di cantiere gestiti dalle imprese esecutrici dei lavori per conto di Anas. L’area di cantiere può essere eventualmente aggirata passando dalla zona industriale de Le Pratella.

Il nuovo ponte collegherà direttamente Limite sull’Arno alla 67 e alla Fi-Pi-Li, con beneficio per i ‘nodi’ di Sovigliana e Capraia Fiorentina dove si trovano gli altri due ponti. A fianco dell’arteria, si troverà un’ulteriore posta ciclabile. Questo è il domani. L’oggi vede finalmente l’avvio di un cantiere atteso da generazioni. La nuova viabilità comporterà alcune modifiche a Fibbiana, delle quali, a livello locale, il Comune sta già tenendo conto.

Andrea Ciappi