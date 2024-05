Nuovo assalto al bosco della droga, controllati due bivacchi

Un altro giro di vite nei boschi delle Carbaie. I carabinieri coadiuvati dal nucleo carabinieri forestali di Calci e con il supporto del nucleo cinofili di Pisa San Rossore hanno effettuato un servizio mirato nel corso del quale sono stati attuati numerosi posti di controllo sulle strade dei due Comuni in prossimità delle zone che tendenzialmente si prestano ad attività di spaccio di sostanze stupefacenti. Il servizio ha permesso di identificare oltre cinquanta persone di varie nazionalità e controllare 44 veicoli, nonché di elevare diverse contravvenzioni al codice della strada per differenti motivi (mancata revisione - mancato possesso dei documenti di circolazione e di guida - mancato utilizzo delle cinture di sicurezza). Nell’operazione sono stati controllati due bivacchi clandestini, privi di occupanti, dove sono stati rinvenuti indumenti, teli e incarti di cellophane per il confezionamento dello stupefacente che hanno confermato una presenza non occasionale di pusher.