Nubras ensemble, ritmi internazionali

Prosegue a Montespertoli "Momu 2024 La grande festa", tradizionale rassegna itinerante di musica che animerà i giovedì estivi di Montespertoli fino al prossimo 29 agosto. Dopo il debutto al Castello di Sonnino con Alfabetico Runic, stasera alle 21.30 toccherà al Nubras ensemble esibirsi nel cortile delle scuole elementari della frazione di Montagnana. La band è composta dalla cantante Roxana Ene, che viene accompagnata da Giulia Anita Bari e Carla Mulas Gonzáles (nella foto) al violino, da Rachel Blueberger al violoncello, da Giorgio Gadotti al sax contralto, da Nino Conte alla fisarmonica e da Giovanni Lo Cascio alle percussioni. Nubras in arabo significa la lanterna che apre nuove strade, nuove possibilità e commistioni in un’unica danza. Il Nubras è un ensemble internazionale formatosi nel 2022, che si dedica alla costruzione di un ponte tra musica colta occidentale e le tradizioni sonore di Balcani e Medio Oriente, unendo musicisti provenienti dal mondo della classica, del jazz e della musica popolare. Nel giro di un solo anno dalla sua formazione, Nubras si è esibito in oltre 50 concerti in Italia e all’estero, ed è stato selezionato per un doppio concerto al Festival Folkest 2023 e sul palco del Segesta Teatro Festival. Prima del concerto, degustazione a cura di Azienda Agricola Terrealsole e Azienda Agricola Fattoria di Trecento.