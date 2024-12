Montesport sconfitta 3-1. Parte bene, crolla nel finale

Tirabassi e Vezzali RE

3

Montesport

1

Tirabassi & Vezzali RE: Muzi, Frignani , Bici, Mantovani, Coveccia, Maghenzani, Rossi, Pratissoli, Ndiaye, Magnani, Camarzo, Caramaschi, Bonato. Allenatore: Longagnani.

Montesport : Galli , Caputo, Castellani , Scardigli, Mezzedimi, Lazzeri, Giubbolini, Para , Bruni, Cantini, Ferri. Eifelli. Allenatori: Barboni e Benini.

Parziali: 16-25; 25-22; 25-21; 25-14

Serata amara per la Montesport che in casa di Tirabassi e Vezzali, nonostante la vittoria del primo set ed un terzo set in mano fino alla metà, cade 3-1 sotto i colpi di Muzi e compagne. Primo set giocato alla perfezione dalla Montesport. La squadra di Barboni e Benini e’ attenta e determinata, e, trascinata da una super Giubbolini domina il set dall’inizio alla fine che chiudono 16-25. Nel secondo parziale sono le padrone di casa a dettare il gioco: si gioca punto a punto ma la Montesport sul finale di set perde lucidità e permette alle emiliane di allungare nuovamente, col set che finisce 25-22. Nel terzo parziale la Montesport parte forte, ma Tirabassi e Vezzali non molla la presa e con determinazione si rifà sotto, chiudendo 25-21. Nel quarto set la squadra bianco-blu dimostra di avere accusato il colpo di non essere riuscita a portarsi a casa il set precedente e Tirabassi ne approfitta: le padrone di casa non abbassano ritmo e concentrazione e conducono fino al 25-14 finale.