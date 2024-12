Molière a teatro. Arriva a Castello grazie a Decaro

CASTELFIORENTINO

Il sipario del Teatro del Polo di Castelfiorentino torna ad aprirsi per la nuova stagione di prosa. Dopo Emiliano Solfrizzi e Carlotta Natoli, stasera alle 21 a salire sul palco di piazza Gramsci sarà Enzo Decaro in ’L’Avaro immaginario’ di Molière/Peppino e Luigi De Filippo, adattamento e regia di Enzo Decaro, con Enzo Decaro, Nunzia Schiano e con La Compagnia Luigi De Filippo composta da Luigi Bignone, Carlo Di Maio, Roberto Fiorentino, Massimo Pagano, Fabiana Russo e Ingrid Sansone. Sette quadri, un prologo e un epilogo. Questa produzione de I due della città del sole è un viaggio nel teatro, quello di Molière in primo luogo, ma non soltanto.

È anche un viaggio nel tempo quello del Seicento, un secolo pieno di guerre, epidemie, grandi tragedie ma anche di profonde intuizioni e illuminazioni che non riguardano solo ’quel’ tempo. Ed è anche il viaggio, reale e immaginario, di Oreste Bruno, da Nola, e la sua famiglia, che è poi anche la sua compagnia viaggiante di teatranti: è la tipica "carretta dei comici" tanto cara sia a Peppino che a Luigi De Filippo. È il viaggio verso Parigi, verso il teatro, verso Molière. Ma anche una fuga: dalla peste, da una terribile epidemia che ha costretto i protagonisti a cimentarsi in un avventuroso viaggio verso un sogno, una speranza o solo la salvezza. Lungo il percorso, quando "la Compagnia" arriva nei pressi di un centro abitato, di un mercato o di un assembramento di persone, ecco che il "carrello viaggiante" diventa palcoscenico e "si fa il Teatro". E col "teatro" si riesce anche a mangiare, quasi sempre. Infatti, grazie agli stratagemmi di tutti i componenti della famiglia teatrale, si rimedia il pasto quotidiano o qualche misera offerta in monete o, più spesso, qualche pezzo di animale già cucinato offerto come compenso della esibizione sul palco-carretto, manco a dirlo, delle opere di Molière (’L’Avaro’ e il ’Malato Immaginario’ sono i cavalli di battaglia di cui vengono proposti i momenti salienti, opportunamente adattato al luogo e agli astanti).