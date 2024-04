Misericordia in cattedra. Studenti francesi a lezione di soccorso nel parco di Serravalle

EMPOLI

Una giornata con la Misericordia di Empoli. Nella settimana trascorsa in Italia per il progetto Erasmus, ventidue studenti francesi del Lycée De L’harteloire di Brest hanno potuto vivere un’esperienza immersiva toccando con mano la realtà dell’Arciconfraternita. Grazie allo scambio culturale attivato con la classe 3A del Liceo linguistico Virgilio, il gruppo d’Oltralpe è stato accolto ieri mattina nella sede dell’associazione in via Cavour. Il capo area assistenza e soccorso, Daniele Casini, ha fatto visitare i locali e spiegato i servizi e le attività in cui è impegnata quotidianamente la Misericordia. La prima parte della giornata si è conclusa con un pic nic nello spazio esterno. Dopodiché tutti a piedi, attraversando il centro storico, al Parco di Serravalle. Qui, i volontari del gruppo sanitario e quello di protezione civile hanno allestito un ’campo di esercitazione’ con simulazioni di interventi con le idrovore e di soccorso, facendo interagire gli stessi ragazzi in una specie di “Giochi senza frontiere“. "Ringrazio la Misericordia di Empoli per l’estrema disponibilità dimostrata che ha arricchito la permanenza dei nostri ospiti ma anche la formazione dei miei studenti che hanno potuto conoscere da vicino il mondo del volontariato", dice la docente di francese del Virgilio, Laura Geri, che ieri ha accompagnato il gruppo francese insieme alla docente di italiano del liceo di Brest, madame Nolwenn Berder Floc’h e alla vice preside madame Fabienne CarneyI. Il Progetto Erasmus che vede protagonisti i due licei, quello di Brest e il Virgilio di Empoli, è incentrato, nello specifico, sul tema dell’inclusione da tutti i punti di vista, e sull’ambiente, con particolare riferimento all’acqua. La giornata con la Misericordia ha permesso di poter affrontare e approfondire sul campo entrambi gli aspetti del progetto.

Irene Puccioni