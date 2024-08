L’hip hop di Di Benedetto a Cracovia

Da Empoli alla Polonia, per insegnare l’hip hop nel corso di una delle convention di danza a tema più importante d’Europa (e non solo). È l’opportunità avuta da Gabrio Di Benedetto, che è stato selezionato nei giorni scorsi fra gli insegnanti emergenti del Fair play dance camp di Cracovia, dove ha avuto modo di tenere una serie di lezioni. Una manifestazione giunta alla quindicesima edizione che ha ospitato quest’anno ballerini e coreografi di fama internazionale, con partecipanti provenienti da oltre cinquanta Paesi.

Di Benedetto, residente sul territorio empolese, è stato il primo danzatore italiano ad esser stato selezionato per il festival in questione. E ha peraltro avuto come ’collega’, fra gli altri, anche il coreografo Jblaze, che in passato ha curato le coreografie di artisti come Usher e Justin Bieber. Gabrio insegna attualmente danza hip hop presso la scuola Move di Empoli, il Laboratorio danza e movimento di Livorno ed Espressioni danza di Santa Maria a Monte.

In quest’ultimo contesto gestisce oltretutto anche un collettivo di giovani danzatori chiamato "No Idea Fam", nelle vesti di direttore artistico. E chissà che, dopo questo riconoscimento indiretto, la sua fama non possa espandersi ulteriormente.