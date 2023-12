Le Pubbliche Assistenze si rinnovano

EMPOLI

Nuovo consiglio direttivo per le Pubbliche Assistenze Riunite di Empoli e Castelfiorentino. Le elezioni della nuova ’classe dirigente’ sono state l’ultimo atto di questo 2023, un passo significativo non solo perché così si è delineato la guida dell’associazione per i prossimi quattro anni, ma anche perché sono state aperto le porte a nuove prospettive, con un gruppo dirigente che incarna l’esperienza consolidata e l’energia innovativa. A guidare l’associazione, che comprende oltre 4mila soci, fino al 2027 sarà un mix di figure consolidate e volti nuovi: Marco Bacchi, Liza Burgassi, Maurizio Carboncini, Nicola Dambrosio, Eleonora Gallerini, Morena Miccinesi, Samuele Noviello, Carmelo Scibilia ed Emma Stefanelli.

Lo scrutinio delle schede del collegio dei probiviri ha deliberato invece l’elezione di Agostino Cecchi, Bianca Masoni e Maurizio Benanchi, ex dipendente. Infine nel collegio sindacale risultano eletti Remo Desii, Leonardo Ferri ed Elia Raugei.

Durante il primo consiglio direttivo del nuovo gruppo sono stati distribuiti incarichi e responsabilità, segnando un momento cruciale per il corretto funzionamento dell’associazione. Eleonora Gallerini, riconfermata alla presidenza, ha condiviso le sue riflessioni sul futuro dell’associazione, sottolineando l’importanza di un consiglio attivo in cui ogni membro svolge un ruolo essenziale. Nello specifico quindi Emma Stefanelli assumerà la carica di vicepresidente e coordinatrice, mentre Liza Burgassi sarà la responsabile dei donatori di sangue e della segreteria. Samuele Noviello guiderà l’area Protezione Civile, Nicola D’ambrosio sarà il responsabile sanitario e Maurizio Carboncini si occuperà della gestione dei circa 40 mezzi a disposizione dell’associazione. Carmelo Scibilia è stato confermato tesoriere, Morena Miccinesi si occuperà del ricreativo e Marco Bacchi assumerà il ruolo di responsabile sociale.

Durante la stessa seduta, è stata riconfermata Maya Albano, figura professionale qualificata e responsabile del Centro Lilith. Il rinnovo del consiglio direttivo rappresenta anche la conclusione dei festeggiamenti del 140esimo anniversario delle Pubbliche Assistenze Riunite, un traguardo importante che sarà celebrato ulteriormente il prossimo mese con la presentazione del libro scritto dalla volontaria Antonella Bertini. "Il nuovo direttivo rappresenta un’equilibrata combinazione di esperienza e novità, unendo le forze per affrontare le sfide future – ha commentato la presidente Gallerini – La nostra associazione guarda al futuro con fiducia, sostenendo la nostra missione di solidarietà e assistenza alla comunità".