Le priorità di Campatelli: "Scuola e territorio sicuro. Urge la cassa d’espansione"

Rischio idrogeologico da un lato, scuola dall’altra. Saranno due delle priorità del programma elettorale del candidato sindaco Giovanni Campatelli, che dopo aver ricevuto nei mesi scorsi il sostegno della coalizione di centrosinistra ha annunciato pochi giorni fa le prime proposte. L’ex-presidente del consiglio dovrebbe essere sostenuto da almeno tre liste, la cui composizione definitiva sarà ufficializzata a breve: Partito Democratico, Alleanza Verdi Sinistra e la civica “Sarà Certaldo con Giovanni Campatelli“, le principali formazioni che compongono il progetto “Orizzonte Certaldo“.

E qualche giorno fa ha anticipato le prime tematiche emerse anche a seguito dei confronti con la cittadinanza svoltisi nelle scorse settimane. "Una delle priorità è senz’altro la difesa del territorio e la riduzione del rischio idraulico, Sulla scia degli studi che l’amministrazione uscente ha condotto, il progetto è di intervenire per mettere in sicurezza la zona del Pian Di Sotto e via Toscana attraverso la realizzazione della cassa d’espansione in località Cusona, insieme ad alcune opere minori di regimazione idraulica – ha detto Campatelli – quest’ultimo intervento, recependo un milione di metri cubi d’acqua a monte, è già stato finanziato dalla Regione. E il Comune di Certaldo dovrà impegnarsi per la sua rapida realizzazione, perché il completamento delle opere sul reticolo idraulico minore potrà consentire anche un maggiore sviluppo nelle zone industriali per le attività economiche e commerciali".

La seconda proposta riguarda infine i servizi scolastici, in particolare la mensa. "Sarà importante continuare a offrire servizi di qualità per i nostri bambini e ragazzi – ha concluso – la refezione scolastica, ad esempio, è un momento educativo e di socialità fondamentale. E benché siano aumentati significativamente i costi del servizio, dovranno essere mantenute tariffe eque e proporzionali che sono ferme dal 2011. Verrà inoltre esteso il servizio a tutti i giorni dell’anno scolastico".

Per quanto riguarda gli sfidanti, anche il civico Pardo Cellini e la candidata a sindaco del centrodestra Lucia Masini dovrebbero rendere definitivamente noti a giorni tutti i nomi dei candidati consiglieri. Fra le fila di Forza Italia potrebbe esserci Giuseppe Romano, candidato sindaco a Montaione nel 2019. Il conto alla rovescia in vista del prossimo giugno può insomma partire.

g.f.