"Le 4 del pomeriggio". I progetti per i giovani

Torna anche quest’anno il progetto "Le 4 del pomeriggio" della Caritas Diocesana. Durante l’estate sarà offerta ai giovani del nostro territorio l’opportunità di partecipare a esperienze formative in "periferie esistenziali", in Italia e all’estero, dove si dà una testimonianza forte di Vangelo. Il progetto sarà presentato lunedì alle 21,15 e sarà possibile collegarsi su piattaforma Zoom con l’ID riunione 84642087455 e il Passcode 041143. Nel corso dell’incontro saranno fornite tutte le informazioni necessarie per chi è interessato a partecipare. Sono previsti, in data ancora da definire un viaggio in Turchia e dal 25 luglio al primo agosto un viaggio in Albania; inoltre, un’esperienza di servizio alla Nuova Cucina Organizzata di Casal di Principe e un periodo di volontariato, dal 24 al 30 giugno, al carcere di Padova e dal 18 al 25 agosto con i migranti a Borgo Mezzanone. È prevista anche un’esperienza per gli adulti, a Casal di Principe, con don Armando Zappolini come accompagnatore. Si collegheranno durante l’incontro di presentazione Peppe Pagano della Cooperativa Nco di Casal di Principe e Suor Camilla dall’Albania.