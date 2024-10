Lavori in piazza Boccaccio . Il cantiere ’rimuove’ l’edicola

Il Comune aveva disposto per lo scorso lunedì una modifica temporanea alla circolazione veicolare, in centro urbano: un atto necessario per dare modo agli operai di procedere alla rimozione dell’edicola di piazza Boccaccio secondo quanto previsto del progetto di riqualificazione in corso di attuazione. Sono gli ultimissimi sviluppi del cantiere relativo al nuovo centro urbano, che alla luce del completamento di questa operazione può quindi andare avanti e procedere con i prossimi passaggi: l’edicola (che dallo scorso 30 settembre si trova sempre in piazza, ma temporaneamente negli spazi dell’ex-alimentare) sarà ricollocata più avanti in una nuova struttura, sempre nell’ottica della pedonalizzazione di piazza Boccaccio attuata già lo scorso aprile. Sostanzialmente invariato, a quanto pare, il quadro relativo ai tempi, con la data da tenere d’occhio che resta quella del prossimo 15 novembre: meteo permettendo, l’obiettivo della giunta Campatelli è di arrivare alla metà del prossimo mese avendo completato la piazza.