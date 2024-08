"L’avanzo di bilancio compensa i tagli statali"

La revisione di spesa varata dal governo in termini di trasferimenti agli enti locali "taglierà" 58mila euro di risorse al Comune di Montelupo, per l’anno in corso. E maggioranza ed opposizione si sono rese protagonista di un botta e risposta. Il vicesindaco Francesco Desii ha spiegato che il Comune di Montelupo è riuscito a contenere gli effetti del provvedimento governativo grazie all’aumento delle entrate relative all’addizionale Irpef, quantificato in 110mila euro. Si sono poi registrati maggiori introiti per complessivi 111mila euro che derivano da maggiori dividenti di Alia. L’amministrazione ha assicurato di essere riuscita ad investire l’avanzo per progetti sul territorio: 170mila euro per interventi su edifici scolastici e 5400 per l’adeguamento delle attrezzature informatiche del MMAB. Altre risorse saranno poi destinate a risolvere la questione della bonifica dell’ex-fabbrica Ceramiche Toscane. "Siamo stati costretti a doverci misurare con una taglio calato dall’alto a metà anno, frutto di una scelta governativa: una riduzione di trasferimenti di 58mila euro – ha detto Desii - per l’anno in corso siamo riusciti a fronteggiare la riduzione. Tuttavia sono previsti tagli ai trasferimenti statali anche per il 2025 e il 2026 e non abbiamo la certezza di cosa possa accadere a fine anno, quando ci troveremo a redigere il bilancio preventivo". Pronta la replica del centrodestra. "L’impatto netto della manovra 2023 sul bilancio dell’ente è pari a 34.574 euro, che diventano 58.340 solo se si aggiungono i tagli della manovra 2020 – ha detto Maddalena Pilastri, capogruppo di Monteluponelcuore - Montelupo nel frattempo ha ricevuto fondi Pnrr per oltre 3.100.000 euro".