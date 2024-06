La sicurezza stradale. Lavori in via della Concia. Via libera dal Genio civile

È tempo di messa in sicurezza per un tratto "strategico" di via della Concia, sotto la lente da anni. Il Genio civile ha accolto infatti la richiesta del Comune per realizzare le opere pubbliche sulla strada arginale che collega via Saettino a via Giovanni XXIII e viale Gramsci.

E’ il frutto di una battaglia portata avanti affinché si superassero i precedenti vincoli e si potesse intervenire per garantire la sicurezza stradale necessaria. Essendo stato realizzato, anni fa, un argine primario a difesa del centro abitato da eventuali piene dell’Arno, l’argine di via della Concia è da considerarsi quindi declassato ad argine di secondo livello e questo rende possibile oggi la realizzazione di opere pubbliche. "Oggi è possibile migliorare in maniera significativa la sicurezza di questa strada – si apprende dal Comune che illustra i dettagli –: i lavori prevedono l’inserimento di 7 lampioni e della segnaletica stradale sia orizzontale che verticale". L’obiettivo? Migliorare la sicurezza stradale e la qualità di vita dei cittadini. Un processo rallentato dai due anni e mezzo di stop dovuti alla pandemia da Covid. La pandemia, infatti, è stata un freno in tutto il Paese perché costrinse a congelare progetti e opere per focalizzarsi sull’emergenza sanitaria. Nel post Covid, poi, sono ripresi cantieri e interventi.

Per consentire i lavori di canalizzazione dell’illuminazione pubblica, il tratto arginale di via della Concia, compreso tra via di Saettino e via Papa Giovanni XXIII, resterà chiuso al traffico fino al 21 giugno. L’accesso al tratto interdetto sarà consentito solo ai residenti e ai mezzi di soccorso che potranno entrare in via della Concia da piazza Salvo d’Acquisto - via Roma- via Carlo Alberto dalla Chiesa.

L’accesso è regolato da segnaletica con diritto di precedenza a vista. Inoltre l’amministrazione comunale ricorda che per permettere un intervento di messa in sicurezza di alcuni tratti di strada, dal 3 al 14 giugno dalle 8 alle 18, saranno in vigore modifiche alla viabilità in via Ramoni e via Casabianca con divieti di circolazione fra le vie in questione e la Sp 111.