La Lega raccoglie firme a Fucecchio: "Vogliamo i militari alle Cerbaie"

Oggi La Lega a Fucecchio continuerà a raccogliere le firme per ’Strade Sicure’, pene più severe per gli spacciatori e certezza della pena. Presente anche il segretario Marco Cordone, dalle 8,30 alle 13,30 all’ingresso del mercato settimanale in un apposito Gazebo. Secondo la Lega serve l’impiego sul territorio dei militari dell’operazione Strade Sicure, con funzioni di agenti di polizia; ma è necessario anche ’inasprimento delle pene per gli spacciatori di sostanze stupefacenti e la certezza e l’effettività della pena senza sconti e permessi vari. Dice Cordone: "L’operazione Strade Sicure è nel programma della Lega delle scorse elezioni politiche del 2022 e io, per quanto riguarda Fucecchio, ho richiesto anche l’impiego dei militari sul territorio dal 9 settembre 2022, nell’ambito dei lavori della commissione comunale per la sicurezza urbana che ebbe per argomento la situazione dell’ordine pubblico e della sicurezza dei cittadini nelle colline delle Cerbaie".