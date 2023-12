La corsa di Emma Donnini. Sold out il teatro Pacini: "Più attenzione agli spazi verdi"

Un progetto nuovo. Una Fucecchio che dialoga costantemente con i cittadini. Un territorio che sappia valorizzare tutto, dal centro storico del capoluogo ai borghi di tutte le frazioni. Emma Donnini ha raccontato a piene mani le ragioni della sua candidatura a sindaco e il cammino che intende fare tutti insieme. L’ha fatto al cinema teatro Pacini, gremitissimo. Sold out, di fatto, ieri mattina. Sul palco una sua ex alunna, Linda Fondelli che è stata presentatrice e intervistatrice della vicesindaco che ha scelto di mettersi a disposizione per le amministrative 2024 di una coalizione ampia che va dal Pd a Italia Viva, Possibile, Verdi, Sinistra Italiana e le liste Orgoglio fucecchiese e Insieme per Fucecchio. Un debutto per il quale ha voluto esserci anche il presidente della Regione Eugenio Giani, arrivato per il taglio del nastro della campagna elettorale del centrosinistra.

La mattinata è iniziata con la proiezione di una clip che racconta chi è Emma Donnini, la sua vita, il suo percorso e che sintetizza la ragioni del suo impegno, racchiuse nello slogan "Con Fucecchio, la mia città". "Non è la mia candidatura – ha detto Donnini -, ma la nostra candidatura. Il mio vuol essere un cammino, tutti insieme, per costruire e valorizzare le grandi risorse di Fucecchio e del suo territorio". Le priorità? "Un’attenzione diversa che ha come punto centrale e motore il dialogo con le persone – ha spiegato -. Insieme faremo e progetteremo tutto: i servizi, la scuola, gli spazi verdi ai quali riserverò un’attenzione speciale. Ma anche i centri storici di tutte le frazioni, non solo quello del capoluogo". Parole importanti anche sulle Cerbaie: "il nostro polmone verde - ha detto –. Una delle nostre bellezze che dovrà avere ben altra ribalta rispetto a quella che sta avendo ormai da anni".

E poi Fucecchio che può avere parchi tematici, che sa fare tesoro delle sue eccellenze: "Una città attenta ai temi dell’ambiente, che garantisca la mobilità pedonale e ciclabile, capace di sviluppare servizi turistici in modo da rendere Fucecchio sempre più attrattiva. Una città accogliente e sicura, ricca di iniziative sociali e culturali". Emma Donnini ha raccontato dove vuol arrivare spiegando da dove è partita. In sala i rappresentatoti dei partiti della coalizione che la sostiene, i colleghi amministratori, a partire dal sindaco Spinelli che dice: "Sono contento della candidatura di Emma, una donna capace che saprà fare molto e saprà fare bene. Sono sicuro che sarà un successo l’elezione di Emma, prima donna ad arrivare alla carica di sindaco della nostra città".

Carlo Baroni