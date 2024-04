La carica dei trecento al motoraduno di Castello

CASTELFIORENTINO

Trecento motociclisti provenienti da tutta Italia, addirittura alcuni equipaggi sono arrivati anche da oltre i confini nazionali, hanno invaso Castelfiorentino per il 38esimo Motoraduno Nazionale organizzato dal locale Moto Club. Dopo un giro turistico per le colline valdelsane con sosta per l’aperitivo in località Fiano, successivamente le moto hanno fatto ritorno a Castelfiorentino per la cena il seguente intrattenimento musicale. Il secondo giorno, invece, tappa a Montaione, con aperitivo offerto dalla locale associazione Borgo Alto, prima della premiazioni finali. Per quanto riguarda la sezione “moto club extraregione“ ha vinto quello di Alba (Cn), mentre la graduatoria regionale è stata vinta dal Moto Club Vada Bikers del Tirreno. Al termine della manifestazione il presidente del Moto Club Castelfiorentino Alfiero Stazzoni ha voluto ringraziare tutti i partecipanti e lo staff.