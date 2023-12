Interruzione elettrica per lavori agli impianti

Nella mattinata di martedì prossimo si prevedono disagi per l’interruzione elettrica in due strade del comune di Gambassi Terme. Nello specifico il servizio sarà sospeso, dalle 8.50 alle 12.45, in via Franchi e via delle Monache. Per quanto riguarda via Franchi si va dal civico 1 al 3, 7, 11, 15; dal 23 al 25; dal 33 al 35 e poi 2, 16, 26 e 30. In via delle Monache l’interruzione interesserà il civico 60. La necessità di sospendere la corrente elettrica è per permettere i lavori su alcuni impianti. L’interruzione di energia elettrica interessa i soli clienti alimentati in bassa tensione.

Durante i lavori l’erogazione dell’energia elettrica potrebbe essere momentaneamente riattivata, pertanto si invita a non commettere imprudenze e di evitare di non utilizzare gli ascensori.