Innacone adesso è tra "li omini boni"

A distanza di oltre un anno si chiude il cerchio per quanto riguarda il premio "Li omini boni desiderano sapere", assegnato ogni anno dall’associazione Vinci nel Cuore. Il 21 aprile del 2023 al Teatro di Vinci, infatti, il giornalista Domenico Iannacone (nella foto) non poté ricevere il proprio riconoscimento per la comunicazione in quanto impossibilitato ad essere fisicamente nella città di Leonardo, sebbene ci tenne ad essere presente con un intervento a video. Consegna che è quindi avvenuta giovedì scorso a Empoli al termine dello spettacolo "Che ci faccio qui, in scena" che il giornalista molisano ha portato a Empoli sul palco all’aperto del giardino del Torrione di Santa Brigida, nell’ambito della rassegna "Il paese dei raccontatori", organizzata da Giallo Mare Minimal Teatro. Il sindaco di Vinci, Daniele Vanni, e Nicola Baronti hanno così approfittato dell’evento al di là dell’Arno, un monologo di circa due ore carico di racconti che hanno fatto di Iannacone uno specialista nella narrazione delle storie degli ultimi, per consegnare finalmente il premio: una pergamena con la motivazione della scelta, una targa con l’Albero della vita e la moneta d’oro. Prima di scendere dal palco il sindaco vinciano ci ha tenuto a ringraziare Iannacone per il suo lavoro, oltre a Giallo mare minimal teatro e al Comune di Empoli per l’organizzazione dell’evento.