Incontri al bar con i cittadini. Prosegue il tour di Campatelli

Proseguono gli incontri di presentazione del programma elettorale di Giovanni Campatelli (nella foto), candidato sindaco del centrosinistra a Certaldo. In quello che si è tenuto al bar della Polisportiva, molto partecipato, si è parlato di salute, welfare e sociale, sicurezza e scuola. "Ogni incontro è un’occasione per costruire insieme il futuro del territorio, attraverso progetti pensati per rendere più che mai Certaldo un paese con servizi che garantiscano un’adeguata qualità della vita a ogni età – spiega Campatelli –. Ringrazio chi ha scelto di prendere parte alle nostre iniziative e invito tutti a partecipare ai prossimi appuntamenti, così da approfondire insieme i punti fondamentali del programma e da condividere obiettivi e prospettive per Certaldo".

Ieri si è tenuto l’incontro al Bar Jam (piazza Masini) con focus su cultura, lavoro, sviluppo del territorio, ambiente e protezione civile. Domani al Bar Agorà (piazza della Libertà) si discute su Pnrr, urbanistica, edilizia, commercio e sviluppo economico, mobilità e viabilità; martedì 28 maggio al Bar Agorà (piazza della Libertà) lente su verde urbano, servizi pubblici locali, manutenzione programmata, smart city; infine giovedì 31 maggio al bar Tennis (campo sportivo) si parlerà di sport e centri di aggregazione. Tutti gli incontri hanno inizio alle 18, fatta eccezione per quello del 25 maggio che si terrà dalle 10 alle 12. L’ingresso è libero.