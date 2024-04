Imbrattato il monumento ai caduti: scatta il piano per togliere i graffiti

Il monumento ai Caduti di Castelnuovo d’Elsa è stato vittima nelle scorse settimane di una serie di atti vandalici: graffiti, disegni osceni e slogan composti con la bomboletta spray. E alla luce di tutto ciò, il Comune ha deciso di affidarsi a un’impresa privata per un’operazione di pulizia del manufatto, a fronte di un esborso di poco inferiore a mille euro.

A esser stata presa di mira dai vandali è una delle pareti esterne della cappella votiva risalente agli anni ‘20: a vincere il concorso di idee lanciato nel 1923 fu l’allora ventenne Bruno Catarzi, allievo dello scultore Domenico Trentacoste. Un’opera dedicata ai soldati di Castello deceduti al fronte durante la Prima Guerra Mondiale, dal Carso all’Isonzo. "Il monumento in oggetto è stato vandalizzato, mediante realizzazione di graffiti con conseguente danneggiamento delle superfici – si legge nella determina con cui l’ente ha affidato il lavoro di ripulitura - il manufatto ha da sempre assunto per i residenti della frazione un particolare valore e significato, non solo religioso ma anche storico". La lapide che reca i nomi dei combattenti caduti nel corso della Grande Guerra non è se non altro stata toccata dai teppisti. Si è tuttavia palesata l’esigenza di intervenire in tempi brevi, per evitare che la situazione peggiori.

"Appare quindi opportuno provvedere a un idoneo intervento di pulizia al fine di riportare il monumento all’originario splendore – si legge ancora nel documento - occorre intervenire tempestivamente, a tutela del manufatto, procedendo a ripulire la superficie vandalizzata, anche per evitare la penetrazione in profondità delle sostanze impiegate. Con un ulteriore aggravio in termini di danno subito". Un incarico affidato lo scorso venerdì e adesso che è arrivato il via libera dal Comune, i lavori dovrebbero a questo punto entrare nel vivo già nel giro di qualche giorno.