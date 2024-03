Il ritorno di Ometto : "In appoggio a Giunti"

Due quinquenni in consiglio comunale all’opposizione dell’esecutivo di Alessandro Giunti, dopo che era stato assessore nella giunta guidata dall’allora sindaco Enrico Sostegni (dalla quale si dimise nel 2012): ora per Claudio Ometto, 56 anni, a capo della lista "Impegnarsi per Capraia e Limite", è arrivato il momento di tornare nell’alveo dell’appoggio al primo cittadino uscente. "La sinistra c’è", ha affermato Ometto, che ha annunciato: "Accordo raggiunto per le prossime amministrative tra la nostra lista civica ‘Impegnarsi per Capraia e Limite’ e la lista che sostiene il sindaco uscente. L’accordo si basa su dei punti programmatici individuati e condivisi". Focus su verde e decoro urbano, sicurezza, opere pubbliche e infrastrutturali, contenimento di nuovi interventi urbanistici, servizi, ambiente.