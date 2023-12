Il contributo per i danni dell’alluvione

Più forti anche delle calamità, ma servono aiuti. Prorogata fino al 19 gennaio la procedura per la richiesta dei danni subiti da privati e aziende dopo l’alluvione degli scorsi 2 e 3 novembre. "Abbiamo deciso di prorogare la scadenza per dare la possibilità a tutti i cittadini e alle aziende di poter presentare domanda", hanno spiegato nei giorni scorsi il presidente Eugenio Giani e l’assessore a economia e turismo Leonardo Marras". Tutte le informazioni necessarie, sia per privati che per aziende sul sito della Regione Toscana nella sessione Emergenza alluvione.