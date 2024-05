Il buen retiro del “Cavallo d’acciaio“ al Nibbio Alato, oggi la festa

Quando correva, era chiamato il "cavallo d’acciaio". Il perché lo si capisce guardando il suo curriculum con 192 corse disputate con 37 vittorie e ben 79 piazzamenti. Una carriera disputata in gran parte al Sesana, ma anche negli ippodromi di tutta Italia, con qualche apparizione addirittura in Francia, a Cagnes sur Mer. Da qualche anno Lex Wise, è di lui che stiamo parlando, si gode la vecchiaia al rifugio Nibbio Alato di Galleno, il pensionario pensato, creato e portato avanti da Samanta Catastini che da tempo, cerca di garantire un futuro a quei cavalli, in gran parte trottatori, che hanno cessato l’attività agonistica. Alcuni li dà in adozione, altri li ospita nel rifugio tra le colline delle Cerbaie. Il tutto basandosi soltanto sulle donazioni di benefattori. Per farle basta seguire le indicazioni sui profili social del rifugio.

Oggi al Nibbio Alato sarà festa grande perché Lex Wise compie 19 anni, che per un cavallo non sono affatto pochi. Anche perchè l’intensa attività agonistica alla lunga si fa sentire e presenta il conto. E Lex, come altri pensionari del rifugio, deve convivere con diversi acciacchi agli arti. Lex Wise non è comunque il più anziano del gruppo. La ’nonna’ del Nibbio Alato è infatti Costa Gavras che di recente ha tagliato il traguardo del quarto di secolo. Anche lei è stata una beniamina degli appassionati dell’ippodromo di Montecatini. Ma per Samanta ovviamente i suoi tredici ’ragazzi’ sono tutti uguali.

"Per me – spiega Samanta – è semplicemente Lex. Non è diverso o superiore a Tentazione Bond che non ha mai vinto, nè a Procuratore o Dickson. L’amore non si misura a soldi o valore. I cavalli non sanno cosa siano i soldi né le razze. Ogni volta che diamo un valore economico a un animale togliamo valore alla nostra anima". I cavalli ringraziano per aver trovato Samanta sulla loro strada.

N.G.