I marciapiedi di via Dante liberati dalle barriere architettoniche

Sono in corso grandi opere, attese dai cittadini. Ma ci sono anche interventi minori alle quali la comunità è molto attenta. "Non solo grandi opere, anche lavori di minore portata come quelli che stiamo realizzando per eliminare le barriere architettoniche dai marciapiedi di via Dante – dice il sindaco Spinelli – contribuiscono a creare una città più vivibile per tutti".

Mentre vanno avanti a pieno ritmo con l’asfaltatura della sede stradale e si avviano alla conclusione i lavori per la riqualificazione di viale Colombo con la nuova pista ciclopedonale: infatti l’inaugurazione dell’opera potrebbe essere fissata a breve. Intanto nelle settimane scorse l’amministrazione ha effettuato molte manutenzioni: a querce un intervento ha riguardato via Narduccio, tra le frazioni di Galleno e Pinete, c’è stato un intervento di manutenzione della banchina stradale, lo stesso nella frazione di Massarella e nelle località limitrofe e anche a Ponte a Cappiano.