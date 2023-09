Giornata della prevenzione: controlli e visite gratuiti

Empoli, 26 settembre 2023 - Un primo check up facile e gratuito. Un’occasione da cogliere al volo tra una commissione, un acquisto o una passeggiata in centro. Sabato 30 settembre in piazza della Vittoria a Empoli si svolgerà la "Giornata della prevenzione 3.0". Dalle 10 alle 18 sarà operativa una struttura dove, in totale sicurezza e in forma totalmente gratuita, saranno erogati numerosi servizi socio sanitari da parte di professionisti e volontari delle associazioni di soccorso che hanno aderito all’iniziativa. Durante la giornata promossa e organizzata dal Club 41 n°42 di Empoli (presidente Milo Giubbolini), i cittadini potranno sottoporsi alla misurazione della vista e della pressione; potranno effettuare il test dell’udito e verificare i parametri della propria glicemia. Potranno anche parlare con un nutrizionista, ma anche sottoporsi a un controllo cardiologico, oppure chiedere informazione e approfondimenti all’ostetrica. Ci sarà anche l’opportunità di parlare con uno psicologo.

Tra le attività in programma anche quella contro il bullismo. Il progetto “Liber@mente Connessi”, finanziato dal Dipartimento per le Politiche della Famiglia, prevede, oltre agli incontri svolti all’interno dei vari istituti scolastici, anche l’apertura di uno sportello informativo e di primo ascolto itinerante contro il bullismo e cyberbullismo, fenomeni che nelle nuove generazioni stanno diventando una nuova forma di violenza. Inoltre sarà allestita un’area sulla sicurezza stradale. "Sensibilizzare e informare sui rischi di mettersi alla guida dopo aver assunto alcol o droghe è importante per far capire quali sono i pericoli e magari riuscire ad evitare alcuni incidenti – spiegano gli organizzatori –. Attraverso un tappeto e degli occhiali particolari cerchiamo di ricreare le condizioni di alterazione per far prendere coscienza di come “si vede e si guida davvero” quando non si è lucidi". In piazza saranno presenti la Croce Rossa italiana, le associazioni Fratres e Avis, la Misericordia e le Pubbliche Assistenze, l’associazione Algea fibromialgia e dolore cronico, l’associazione Stop alla meningite e l’associazione nazionale carabinieri sezione di Empoli.