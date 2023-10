Giochi, giardini e museo. Nuova stagione di lavori. Cantieri pronti a partire

Un investimento da 100mila euro per riqualificare i giardini pubblici e le aree a verde con attrezzature e nuovi giochi. Lavori sui giochi di Camaioni, Turbone, piazza Lotti e piazza Serafini alla Torre e nei giardini via del Bosco. L’intervento è del Comnune. Il consiglio comunale che ha votato una variazione che interviene su vari settori e a riqualificare le zone del territorio.

Oltre all’investimento sui giochi nelle aree pubbliche, una cifra importante, 130mila euro, sarà destinata all’acquisto di arredi per l’ex Risorti, che diventerà un centro giovani d’inverno e un cinema all’aperto d’estate. L’intervento strutturale è in dirittura di arrivo e a questo punto rimangono da adattare gli spazi alle funzioni future. Si proseguirà, si apprende, anche nell’opera di caratterizzazione ceramica del centro di Montelupo.

Dopo la scalinata di piazza Centi, la giunta ha deciso di intervenire, tramite la Fondazione Museo, sulle scalinate di piazza Vittorio Veneto. L’altro intervento finanziato riguarda sempre il Mmab. Con uno stanziamento di 50mila euro si inizierà l’attività di riorganizzazione degli spazi del centro culturale. "L’avanzo di bilancio 2022, ci lascia, come in passato, un margine di intervento per andare a realizzare progetti che avevamo in sospeso o attività la cui necessità è emersa nel corso dell’anno", afferma Simone Londi, vicesindaco e assessore al bilancio.