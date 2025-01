Frana San Piero in Mercato: "Pronti per iniziare i lavori da oltre un milione di euro"

"Nei prossimi mesi saremo in grado di iniziare i lavori di realizzazione di una palificata a retta di via San Piero in Mercato: un’opera che supera il milione di euro di quadro economico, resa possibile dalla capacità del comune di Montespertoli di vincere bandi, come è accaduto in questo caso. La lotta al dissesto idrogeologico è in cima agli obiettivi di questa amministrazione".

Lo ha annunciato ieri il sindaco Alessio Mugnaini, facendo così il punto dello stato d’avanzamento per quel che riguarda il consolidamento del versante di via San Piero in Mercato (franato ormai qualche anno fa). L’ultima novità in ordine cronologico sotto questo aspetto risale proprio alla scorsa settimana, considerando che lo scorso 20 gennaio è stata ufficializzata l’aggiudicazione dell’opera: concluse nei mesi scorsi le operazioni legate alla progettazione ed agli espropri, nelle prossime settimane i lavori potranno partire a tutti gli effetti. Il cantiere in questione riguarderà in buona sostanza il tratto interessato dalla frana occorsa qualche anno fa sulla strada che attraversa una zona residenziale e che collega il centro alla storica pieve romanica sede del museo d’arte sacra. Già in passato alcuni residenti avevano peraltro segnalato la presenza di forti avvallamenti pericolosi, specie in caso di piogge.

L’area di intervento è posta sui rilievi collinari che si innalzano a oriente della valle del Borro dei Laghi e sui quali si estende l’abitato di Montespertoli. E le risorse a disposizione ottenute tramite il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza superano effettivamente il milione di euro, arrivando per la precisione ad 1.125.000: a tanto ammonta infatti il quadro economico. Il ribasso d’asta ha fatto sì che l’opera venisse aggiudicata per poco meno di 750mila euro. Dopo la recente messa in sicurezza dello smottamento di via delle Mimose partita lo scorso anno, quello su via di San Piero in Mercato dovrà essere nelle intenzioni della giunta Mugnaini uno dei principali interventi del 2025 per quel che riguarda il contrasto al dissesto idrogeologico e la messa in sicurezza del territorio.

Giovanni Fiorentino