Festival Unicorno, Vanni lascia: "Concentrato sul fare il sindaco"

"Per me si è chiuso un percorso bellissimo, durato vent’anni. Ho deciso di farmi da parte perché amministrare un Comune come Vinci richiede il massimo impegno e voglio focalizzarmi esclusivamente sull’incarico che mi è stato conferito dai cittadini". Il nuovo sindaco Daniele Vanni ha così spiegato il passo indietro da direttore artistico del Festival dell’Unicorno. Ad annunciarlo per primi sono stati gli ormai ex-compagni d’avventura del nuovo primo cittadino, che ne hanno ricordato l’impegno in tutto questo tempo. "La sua passione, creatività e dedizione sono stati fondamentali per il successo della Festa, portandola a essere un evento unico e magico che ogni anno attira migliaia di appassionati da tutta Italia – il messaggio di ringraziamento pubblicato dagli organizzatori della Festa dell’Unicorno - sebbene dispiaciuti di doverlo salutare come nostro direttore artistico, comprendiamo l’importanza del suo nuovo ruolo e siamo certi che saprà portare la stessa energia e visione anche nella sua nuova carica. Auguriamo a Daniele tutto il meglio per questa nuova avventura e lo ringraziamo di cuore per tutto ciò che ha fatto per la Festa dell’Unicorno". "Siamo sicuri – aggiungono – che la sua eredità continuerà a vivere attraverso l’evento e nei cuori di tutti coloro che hanno avuto il privilegio di lavorare con lui".

La diciottesima edizione della Festa dell’Unicorno inizierà il prossimo 26 luglio, per chiudersi dopo due giorni di eventi il 28 luglio successivo. E Vanni, che alle 19 odierne taglierà oltretutto il primo nastro da sindaco nell’ambito dell’inaugurazione di una "big bench" (una panchina gigante con vista panoramica, ndr) a Vitolini (in via del Pescaione) la seguirà in un ruolo per lui nuovo, ma con il medesimo trasporto. "Voglio ringraziare la squadra che, da direttore artistico, mi ha supportato in tutti questi anni dando un contributo fondamentale e preziosissimo – ha concluso – lascio tutto in buone mani: sono sicuro che la festa continuerà a crescere ulteriormente. A ripartire dalla prossima edizione, che è ormai stata definita e che a mio avviso promette bene".

