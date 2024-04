Festa della birra. Boccali, musica e divertimento

CERTALDO

Sarà una quinta edizione scoppiettante, una maratona musicale che promette grandi nomi e che porterà a Certaldo alcuni tra gli artisti più apprezzati del panorama italiano. E non solo. Sono state ufficializzate le date di "Certaldo in fermento", in alto i boccali e tutti pronti a ballare. Torna la festa della birra organizzata da Confesercenti Firenze e patrocinata dal Comune di Certaldo; confermata anche la location nel parco di viale Matteotti, in zona piscina Fiammetta. Musica, spettacoli, una proposta gastronomica variegata e l’immancabile selezione di birre locali ed estere. E’ la ricetta vincente di un format che continua a crescere.Tutte le sere, a partire dalle 18, 20 espositori food allieteranno i palati dei visitatori alternando piatti della tradizioni a proposte più insolite. Massima l’attenzione ovviamente agli stand dedicati alla spillatura. Non solo buona birra e street food. Completamente rinnovata l’area spettacolo, con un palco di dimensioni maggiori e un impianto audio-luci all’avanguardia.

Si parte il 19 giugno con "Living Theory" (Linkin Park cover band) per continuare il 20 con i "Sempremax" (tribute band Max Pezzali). Seguirà un week-end da tutto esaurito. Il 21 giugno in scena "Ivana Spagna" con RadioStop Party, mentre il 22 l’attesa tappa del tour estivo de "Le Vibrazioni". Chiude la settimana "Lenny Jay" con il tributo a Michael Jackson. Dopo qualche giorno di pausa il palco tornerà ad animarsi giovedì 26 giugno con un’altra band di primo livello: i Sonohra. La sera successiva è all’insegna del "Rock Party", un viaggio nella musica rock degli anni 2000. Il 28 giugno riflettori puntati e led accesi per il grande ritorno degli "Eiffel65". Ultime due serate prima dei titoli di coda: il 29 giugno sarà la volta della serata anni ’90 con i "Back to the 90’s boys" e chiusura rock il 30 con la cover band degli AC/DC "Hard as a Rock". Previsto anche un mercatino dell’artigianato, con la possibilità di partecipazione per le associazioni onlus del territorio e un’area gioco per i bambini con giostre e gonfiabili. Un salto di qualità nell’offerta dell’intrattenimento, con concerti sempre angresso gratuito.

Y.C.