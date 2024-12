“Fatti un regalo“: screening oncologici gratuiti

EMPOLI

È iniziata la settimana degli screening oncologici. Fino a venerdì è in corso l’iniziativa “Fatti un regalo”: dalle 8 alle 14.30 nei quattro ospedali aziendali di Empoli, Prato, Pistoia e Pescia saranno messe a disposizione postazioni informative (e non solo) dove si potranno ricevere, direttamente dai professionisti sanitari, informazioni sugli screening oncologici. Per lo screening per il tumore del colon retto, si potrà ritirare e riconsegnare il kit per effettuare il test per la ricerca del sangue occulto nelle feci. Col patrocinio della Asl Toscana centro e WHP, il Workplace Health Promotion Regione Toscana, il programma dell’Organizzazione mondiale della Sanità per la promozione della salute nei luoghi di lavoro, “Fatti un regalo” è rivolto ai cittadini residenti o domiciliati sanitari nei territori della Asl Toscana centro e si terrà presso l’ospedale San Giuseppe di Empoli, S.S. Cosma e Damiano di Pescia, San Jacopo di Pistoia e Santo Stefano di Prato.

Chi ha tra i 50 e i 70 anni e ha ricevuto la lettera di invito a partecipare allo screening del tumore del colon retto, può portarla con sé e presentarsi per ritirare il kit per la ricerca del sangue occulto nelle feci. Se non si ha la lettera di invito, ci si può presentare lo stesso: se ci sono i requisiti per partecipare al programma, verrà consegnato il kit, oppure inviato per posta.

Gli screening oncologici sono interventi di sanità pubblica che si sono dimostrati efficaci per ridurre la mortalità e in alcuni casi anche la frequenza per i tumori della mammella, del collo dell’utero e del colon retto. Le persone vengono invitate a fare il test di screening per lettera e l’intero percorso è gratuito. Con questa iniziativa l’invito è a farsi un regalo: trovare il tempo per la propria salute.