Ecco il maxi-progetto per Castelfalfi. Giovedì assemblea pubblica a teatro

Un appuntamento importante per scoprire qualcosa del maxi-progetto annunciato nei mesi scorsi per Castelfalfi. Giovedì alle 21.15 al Teatro Scipione Ammirato di Montaione si terrà una nuova assemblea pubblica sul "Progetto Castelfalfi". Con questo incontro riprende, dopo le ultime elezioni amministrative, il percorso di partecipazione dell’amministrazione comunale relativo a questo importante progetto, che ha sempre visto il coinvolgimento attivo degli stakeholders (individui o gruppi di individui portatori di interessi, in particolare i nostri cittadini). Con la presenza del sindaco e della giunta comunale, l’assemblea sarà l’occasione per un confronto con i rappresentanti della proprietà sullo stato di avanzamento generale del progetto e sulle prospettive future. Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare.