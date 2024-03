È morto lo storico ceramista Peruzzi, il ’Nocio’

Il borgo di Capraia Fiorentina dà l’addio ad un altro personaggio conosciuto e stimato della sua storia recente: è scomparso all’età di 90 anni Giuseppe Peruzzi, detto ’Il Nocio’. Il feretro è stato esposto nella sua casa dove in molti hanno espresso il loro cordoglio alla famiglia (la moglie e tre figlie, quindi i generi e i nipoti, che hanno ringraziato tutti coloro che hanno partecipato). Poi è stato trasferito nella pieve di Santo Stefano in Castello, a Capraia alta, dove questa mattina alle 11 si svolgeranno i funerali. Anche via social, si sono moltiplicati i messaggi di cordoglio: ’Il Nocio’ era abile decoratore di ceramica, grande appassionato ed esperto d’arte, anche di musica. tra i parenti, rammentando Giuseppe sui social, ’Il Nocio’ è stato definito "filosofo" proprio per il modo di portare avanti nel tempo queste sue passioni ed attività. E soprattutto, si è messo in evidenza il grande cuore di Giuseppe. Ieri sera, mentre arrivavano anche i ricordi di associazioni che operano nel Limitese, la memoria commossa del nipote Paolo Peruzzi: "Mi piacerebbe che mio zio venisse ricordato come un grande appassionato intenditore di arte e musica, ma soprattutto anche per il grande cuore che aveva". Dopo le esequie nella pieve, stamani al salma verrà accompagnata in corteo al vicino cimitero di Capraia per la sepoltura.