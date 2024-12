Derubato mentre aiuta un disabile: “Spariti anche documenti medici”

Empoli (Firenze), 16 dicembre 2024 – La rabbia è tanta. Se venir derubati lascia, in generale, l’amaro in bocca, esserlo mentre si sta facendo del bene al prossimo suona come un’ingiustizia doppia. La disavventura stavolta è toccata a un personaggio molto noto nell’Empolese Valdelsa, sia per la sua professione di geometra che per le attività di supporto alla Comunità di Cerbaiola e, soprattutto, per il suo lungo impegno nella Pubblica Assistenza Croce d’oro di Limite sull’Arno.

“Ebbene sì, sono 25 anni che presto servizio come volontario – racconta con una punta d’orgoglio Alberto Cuomo –. Per me dare una mano è una cosa naturale, fa parte della mia indole e della quotidianità. E così è stato anche alle 12.45 di tre giorni fa, mentre ignoti mi hanno portato via il cellulare e la borsa. È successo tutto in pochi minuti mentre stavo consegnando gli scatoloni appena ritirati in farmacia a un mio carissimo parente affetto da disabilità. Avevo parcheggiato in via Cesare Battisti, vicino alla lavanderia a gettoni – già più volte colpita dai ladri –, per scaricare con più facilità. Sebbene mi trovassi a pochi metri di distanza, qualcuno ha avuto il coraggio di aprire lo sportello passeggero della macchina e rubare il Redmi Note 8 e la ventiquattr’ore dove, tra l’altro, avevo riposto importanti documenti medici e piani terapeutici. Mi sono reso conto dell’accaduto diversi minuti dopo provando a fare una telefonata con il Bluetooth...”.

Ricostruendo quegli attimi anche insieme ad altri testimoni, le uniche presenze notate sono state quelle di tre ragazzi. “Non riesco a capacitarmene. Ora non mi resta che chiedere aiuto per ritrovare almeno la borsa (una tracolla marrone di misto stoffa) – aggiunge lo storico volontario –, non tanto per il valore intrinseco ma per i fogli che conteneva. Sono disposto a offrire una ricompensa”.

elisa capobianco