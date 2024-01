Cure palliative e sostegno: "Cerchiamo volontari"

EMPOLI

C’è sempre bisogno di volontari. Soprattutto in ambiti in cui solidarietà, vicinanza ed empatia giocano un ruolo determinante. Allo scopo di ampliare la rete di sostegno e aiuto, l’associazioni Amici dell’Hospice onlus organizza un corso per diventare volontari in cure palliative. Si tratta di un ciclo di sette incontri al temine del quale si diventa volontari in cure palliative di primo livello. Il corso è gratuito e si terrà a Empoli, a La Vela Margherita Hack, ad Avane. Il primo appuntamento è venerdì 2 febbraio, dalle 17.30 alle 19.30. Le altre date: 16, 21 e 28 febbraio sempre in orario 17.30 - 19.30; e 10, 24 febbraio e 9 marzo dalle 9.30 alle 11.30. Le iscrizioni chiudono domani. Per informazioni e iscrizioni chiamare al numero 3534252794 o scrivere a: [email protected].

L’associazione Amici dell’Hospice è nata a inizio 2021 su sollecitazione e richieste di familiari di persone che hanno affrontato il percorso delle cure palliative. È impegnata, attraverso incontri e iniziative, a diffondere la cultura delle cure palliative, affermare i valori umani e sociali del prendersi cura, per ribadire il concetto di dignità umana in ogni fase della vita. Tra i vari propositi c’è anche quello di ricercare sponsor per uno speciale progetto da realizzare per gli ospiti dell’Hospice: un giardino pensato per offrire momenti di serenità e attività all’aperto. Questo spazio sarà anche il luogo ideale per futuri momenti di pet therapy. "Insieme stiamo creando un’oasi di conforto e serenità per coloro che ne hanno più bisogno. Se anche tu vuoi dare una mano come volontario o contribuire alla realizzazione, contattaci", questo l’appello.

i.p.