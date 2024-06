Come sbancare il campionato e vivere felici vincendo tutti i match. L’impresa delle atlete valdelsane

Nella vita come nello sport si è soliti dire che la perfezione non esiste. Beh, forse, a Montaione potrebbero avere qualcosa da ridire su questa affermazione dopo una stagione da 26 vittorie in 26 partite. Stiamo parlando della locale squadra di pallavolo femminile, che conquistando 77 dei 78 punti a disposizione ha stravinto il campionato di Seconda Divisione distaccando di ben 14 lunghezze la seconda classificata. "Dall’alto della Cima noi atterriamo in Prima" questo lo striscione con cui il gruppo di coach Cristiano Ciocchetti ha festeggiato l’aritmetica promozione con tre turni di anticipo. "Ad inizio campionato l’obiettivo era il raggiungimento dei play off – esordisce il presidente Carlo Parentini, che si coccola le sue ragazze consapevole che un’annata come quella appena vissuta resterà nella storia della società –, ma già alla fine del girone di andata, conclusosi senza nessuna sconfitta, la squadra ha preso sempre più consapevolezza della propria forza e ha continuato ad inanellare un successo dietro l’altro, conquistando direttamente la promozione". Una cavalcata che assume veramente i caratteri dell’impresa sportiva se si considerano le dimensioni di una realtà come il Montaione Volley, che per caratteristiche e numeri assomiglia di più a una famiglia allargata, capace però di mettere in riga compagini più blasonate e con organici ben più attrezzati. Partita dopo partita, però, le valdelsane hanno acquisito entusiasmo e consapevolezza dei propri mezzi, dimostrando che a volte non servono solo la tecnica e le doti fisiche, a volte a fare la differenza sono la passione, la determinazione, lo spirito di squadra, le doti umane. Ed è proprio alla forza del gruppo che coach Ciocchetti fa riferimento ringraziando le sue ragazze. "Grazie per questa splendida avventura; il merito di questo successo è tutto vostro – commenta il tecnico – perché siete scese in campo senza mai mollare, lottando su ogni palla come fosse sempre quella decisiva, senza individualismi e ognuna cercando di superare i propri limiti, sfruttando al massimo tutto quello che avete appreso con perseveranza durante gli allenamenti". Sulla stessa linea il capitano Grazia Manetti. "Prima che sul campo le partite sono state vinte nello spogliatoio", a testimonianza di quanto siano stati determinanti la coesione e l’affiatamento di squadra. Entusiasta anche il preparatore atletico Cristian Cannella, che oltre per la forma fisica delle atlete è stato determinante per far mantenere alta la concentrazione a un gruppo che da subito ha preso la testa della classifica e non ha mai mollato, neanche quando la promozione è diventata matematicamente certa.

Simone Cioni