Cinquant’anni di amicizia per la classe di Spalletti

Quella che si è svolta a Casa Masi a Montaione non è stata una cena di classe come tutte le altre. La 1A dell’Istituto professionale del 1973 si è riunita per celebrare un anniversario importante: 50 anni da quando una ventina di ragazzi sconosciuti sono diventati una ’squadra’. Non a caso, tra gli alunni della 1A c’è anche Luciano Spalletti, Ct della Nazionale di calcio, che si è seduto a tavola con i suoi ex compagni di scuola per questo importante anniversario. Un legame che non si è mai spezzato, mantenuto anche fuori dai banchi di scuola. Non è la prima volta che i ragazzi del 1973 organizzano una rimpatriata. Non hanno mancato di festeggiare neppure il 40° anniversario, nel 2013 e mister Spalletti, impossibilitato a partecipare in presenza, prese parte alla riunione via Skype.