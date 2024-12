Cavalcata dei Re Magi. Il programma delle feste. Ecco tutte le tappe

Concerti musicali, il paese di babbo Natale, mercato straordinario. All’interno del cartellone natalizio promosso dal Comune di Fucecchio c’è tutto e torna la tradizionale Cavalcata dei Re Magi, promossa dalle parrocchie con la partecipazione delle Contrade del Palio di Fucecchio. La macchina organizzativa è già pronta. Il corteo – il prossimo 6 gennaio – si snoderà lungo tre percorsi diversi, con partenza alle ore 16: Percorso Ponte a Cappiano, piazza Donnini, viale Colombo, piazza della Ferruzza. PErcorso San Pierino: piazza della Chiesa, via Samminiatese, via Rosselli, via Battisti, via Tea, via Trento, via Pacchi, piazza La Vergine, via Sottovalle, via Bonaparte, piazza della Ferruzza. Percorso Torre: piazza San Gregorio, via Poggio Osanna, via di Burello, via primo settembre, piazza della Ferruzza. I tre cortei si incontreranno in piazza della Ferruzza per proseguire insieme il percorso fino alla chiesa della Collegiata dove, alle ore 18, si terrà la Santa Messa presieduta dal vescovo Giovanni Paccosi.