VINCI

Prosegue nel suggestivo giardino del Mulino del Ronzone a Vinci la rassegna "Mulino d’Arte". Stasera alle 21 terzo appuntamento con il concerto del Gruppo Polifonico Madrigalisti Senesi, che diretto dalla Maestra Elisabetta Miraldi presenterà "A lieta vita amor ci invita - Cantare d’amore nel Rinascimento". L’ingresso è libero, ma con prenotazione obbligatoria al 333 772 9917 e 389 925 8066 (anche Whatsapp). Fondato nel 1950, il Gruppo Polifonico Madrigalisti Senesi è specializzato nello studio della polifonia rinascimentale sacra e profana, ma si dedica comunque ad un repertorio variegato, che spazia dal canto gregoriano alla lauda, dalla polifonia classica antica, alla coralità romantica. Esclusivamente formato da dilettanti, il coro svolge intensa attività didattica e concertistica, sia in Italia che all’estero. Dopo il difficile periodo pandemico, il coro si presenta in una veste completamente rinnovata nell’organico, che vede oggi numerosi giovani cantori, sempre salvaguardando il proprio personale repertorio. Il prossimo appuntamento è per il 6 luglio con il cantautorato di AsAp Acoustic Duo, ovvero Sara Padovani alla voce e Paolo Lazzarini al pianoforte. Direttamente dal podio dell’ultima edizione del Premio Lucio Dalla si esibiranno in una raccolta di brani intitolata "Dentro un Sogno".