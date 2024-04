“Busoni Jam“. Protagonisti artisti under 35

VINCI

Cinque concerti omaggio al celebre compositore e pianista empolese Ferruccio Busoni nell’anno del centenario dalla sua scomparsa. Questo quanto ha organizzato il Centro di Formazione e Cultura Musicale di Vinci. La rassegna prende il nome di “Busoni Jam“ ed è stata realizzata grazie al successo del bando “PerChiCrea2023”, promosso da Siae. La stagione è concepita come un percorso busoniano che si dispiega attraverso letture, esecuzioni e improvvisazioni su composizioni e scritti di Ferruccio Busoni, che termineranno con la pubblicazione discografica a cura di Ema Vinci. Protagonisti delle cinque serate saranno giovani artisti under 35, grandi talenti del territorio, ma già con una carriera nazionale e internazionale. Il primo appuntamento in agenda è domani sera alle 21 presso la Sala Adams del Centro di Formazione e Cultura Musicale di Vinci, in via Don Ezio Canovai 4, con il grande pianista Alessandro Lanzoni che farà improvvisazioni libere su temi di Busoni dal classico al jazz.

La rassegna continuerà poi sabato 27 Aprile con un piano solo recital di un altro grande pianista, Beniamino Iozzelli, con un programma dedicato a Bach/Busoni, Scrjabin, Wagner/Liszt e Beethoven. Poi il 3 Maggio spazio al Quartetto Leonardo che eseguirà i brani più rappresentativi del repertorio quartettistico di Haydn e Mozart, alternati a letture di lettere di Ferruccio Busoni. L’11 Maggio salirà sul palco il duo violoncello e pianoforte Inglese - Contaldo con opere di Busoni, Stravinsky e Debussy. Mentre i primi quattro concerti avranno sede presso l’Auditorium Sala Adams del CFCM, l’ultimo concerto del 13 Maggio, con il contributo del Comune di Vinci, sarà invece inserito nella suggestiva cornice della Basilica di San Giovanni Battista in Sant’Ansano a Vinci e vedrà come protagonisti l’Ensemble Kammerkonzert con Augusto Vismara alla viola e alla direzione, ed Elisa Racioppi al pianoforte. Brani di Busoni, Rolla, Turina e una prima esecuzione assoluta di un brano di Vismara concluderanno la stagione “Busoni Jam“, ad ingresso gratuito, per tutta la cittadinanza.